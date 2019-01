Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people living for today

Ah

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace

You

[Chorus]

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

[Verse 2]

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

You

Denk nou eens een moslimterrorist die dit liedje zich eigen maakt, en van de hemel de tuin van Allah maakt en van de aarde de hel. Denk nou eens een op 'imagine' verliefde journaliste, die denkt dat deze 'imagine' moslim net zo denkt als zij.... Denk nou eens, hoe verbeten deze journaliste, na te zijn genomen door deze moslim, wil blijven geloven in 'imagine'. Zo koldert de hele linke kerk.