"We werken aan een land dat we door willen geven en waarin we elkaar met respect behandelen."

Of dat land bestaat al, en dan is dat "werken" niet meer nodig, of dat land bestaat niet, en dan is het CDA daar mede debet aan, en is het een grote schande dat de partij daar nu pas aan gaat werken.

Er had moeten staan "we werken MEE aan....", en niet "we werken aan.." Dan zeg je dat het een 'work in progress' is, dan kun je impliciet stellen dat je er altijd al aan gewerkt hebt maar dat de klus nog niet geklaard is. Maar de hoogmoed brengt het CDA ertoe het woord "mee" te laten vallen. Die hoogmoed is die van de christen, of nog erger de christendemocraat, die zichzelf wijsmaakt en de ander maant dat zonder dat christelijke er geen moraal is, dat niet-christenen ons land niet door willen geven, en dat zonder er christenen geen respect is.

Kunnen de anderen dat niet beweren dan? Of hebben ze minder grond om dat te doen? En waarom dan?