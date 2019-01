Rotterdam gaat shishalounges aanpakken. Dat zijn cafés waar Marokkanen broeden op criminele activiteiten. Jaja, er is natuurlijk weer eens een klein groepje shishalounges dat het verpest voor de welwillende meerderheid van de shishalounges, maar ja. In Nederland zijn die dingen bekend van afgehakte hoofden, bomaanslagen en bovendien niet-inclusief want nog nooit een blank persoon binnen geweest. Rotterdam heeft nu het licht gezien want 'er zijn aanwijzingen dat er teveel shishalounges in verband staan met criminaliteit en dat ze een ontmoetingsplaats voor criminelen zijn'. NOU JAAA ZEG IS ER MISSCHIEN OOK BEWIJS VOOR DIE STELLING??? Enfin, deze proxy is wel mooi: "Ook wil Rotterdam de gezondheidsaspecten van shisha met de minister bespreken. 'Veel mensen weten niet hoe slecht het is om shisha te roken. We zouden net als met alcohol en drugs beter op de gezondheid moeten letten'." Ja mocro's. Doe es kappen met shisha roken. Ies slecht. Jullie weten zelf.