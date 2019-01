Natura 2000

Ruimtelijke ontwikkelingen in een Natura 2000-gebied zijn zeker niet zomaar mogelijk zónder (uiterst) uitgebreide toetsing van de effecten van de ingrepen op alle wezenlijke kenmerken van dergelijke gebieden. Een dergelijke toetsing en de daarbij behorende procedure staan gelijk aan een Milieueffectrapportage (MER) en is een uiterst nauwkeurige procedure. Het is zeker geen kwestie van een rapportje in elkaar tikken op basis van een Google Maps-kaartje en bestaande beleidsstukken.

Een Natura 2000-gebied maakt onderdeel uit van een select groepje natuurgebieden binnen de Europese Unie die zulke unieke, natuurlijke kenmerken (soorten, hydrologie, geo(morfo)logie) bezitten dat deze een status aparte verdienen. Bevoegd gezag in deze is dan ook gedeeld, zowel op het provinciaal als het staatsniveau. Het bestraffen van een onrechtmatige, ruimtelijke handeling in een dergelijk Natura 2000-gebied vindt plaats op grond van het bestuursrecht én het strafrecht. Een dergelijk delict is een economisch delict en kan met een gevangenisstraf, een zware boete én vertraging/annulering van de ruimtelijke ontwikkelingen worden bestraft. Het is, zo resumerend, een zéér zwaar eisenpakket waaraan ruimtelijke ingrepen als het plaatsen van een windmolenpark of een bungalowdorpje dient te worden onderworpen. Daar staat nog los van dat er voldoende draagvlak dient te worden verworven voor de ingreep én de aan te richten schade aan natuurwaarden én natuurwaarden van Natura 2000-gebied. Dat laatste poogt de gemeente Harderwijk (en belanghebbenden) nu veilig te stellen door een éénmalig 'stadsgesprekje' te organiseren, waarin men lastige vragen van omwonenden zo veel mogelijk probeert te vermijden door hen 'in groepjes aan het werk te zetten' en wat aan te laten knutselen. Daarmee creëert men bij de Burger eveneens de illusie dat men nog voldoende inspraak zou hebben en dat er écht naar hen geluisterd wordt.

Het is een werkwijze die men landelijk steeds vaker ziet; bestaande, internationale afspraken omtrent natuurgebieden worden steeds meer genegeerd en er wordt naarstig gezocht naar manieren om de juridische procedures te verkorten, goedkoper te maken én aan het zicht van de Burger te onttrekken. En laat er geen misverstand over bestaan: een Natura 2000-gebied staat gelijk aan een schilderij van Rembrandt. Het zijn stuk voor stuk natuurgebieden waarin iconische planten- en diersoorten voorkomen en waar zich natuurprocessen voltrekken die min of meer uniek zijn in internationaal perspectief.

Dergelijke gebieden én de hoogst unieke flora en fauna ter plaatse verdienen véél meer aandacht van een veel groter publiek!