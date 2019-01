Thanks man, gaan we niet gebruiken maar waarderen het wel. "Urbody is a n*gga, white black yellow brown." Dr. King had het niet mooier kunnen zeggen. "Started out Pangea, then the continental drift, different sides of the equator, now we look like this." Vier minuten lang gegarandeerd buiten uw comfortzone, bijgestaan door 9-jarige Fortnite meisjes op de achtergrond terwijl bepaald meerderjarige teksten gerapt worden, tegenwoordig kan dat allemaal gewoon. Sowieso al een stuk meer verbindend dan, zeg, een Nick Conrad. Na de breek nog even Head of the State door Baracka Flacka Flames om de transraciale achtbaan compleet emotioneel af te kunnen sluiten, en gaat over tot de orde van de dag.