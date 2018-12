Misschien moeten we eens het lef hebben om in te zien dat het niet aan ons is al het leed in de wereld te stoppen. Ten eerste kunnen we dat niet, ten tweede is het ons werk niet. Dat is aan die landen zelf en we kunnen niet ingrijpen daar. Ten tweede zijn de mensen die in Europa aan komen niet de arme sloebers. Als jij duizende euro's aan mensenhandelaars kan betalen, kan je daar prima leven. Deze mensen zijn geen vluchtelingen maar hebben en gevaarlijke investering gedaan.

Het verweer van dhr. van Oijk is bizar. Ten eerste maken groepen zoals "we gaan ze halen" onderdeel van de ketting. Als ik mensensmokkelaar zou zijn, dan zou ik een foto van dhr. van Oijk in mijn reclame-folder zetten: "Na de oversteek komen dit soort aardige mensen u ophalen, naar uw nieuwe land brengen en uw nieuwe Miele wasmachine plaatsen. Boek daarom vandaag nog uw overtocht". Dit zuigt aan en meneer helpt dus de mensensmokkelaars.

Ten tweede: Als het geen geld overlevert, dan is het geen mensensmokkel. Dus als je eer een deugkwakje van kan schieten, dan is het geen misdaad. Dat is een vreemd precedent, gaat dit ook voor moord gelden? Mag je dan een dronken chauffeur van de weg af duwen omdat je oprecht overtuigd ben dat je daarmee overstekende kinderen redt? Of als je overtuigd bent dat de wereld beter af is zonder persoon X. Kortom, met die redenatie kunnen we de rechtstaat grotendeels afschaffen. Mensen beslissen dan zelf wel of iets goed is.