Voedselbank, leger des heils en vele andere initiatieven voor NLers die het moeilijk zijn net als KWF ook een goed doel.



Maar, op een of andere manier denken velen een beter mens te zijn door hun eigen volk te laten barsten, te laten stikken, en geven ze hun geld liever aan een ander goed doel ergens op een ander continent, liefst een oorlogsgebied, met de wetenschap dat hun geld gebruikt word ter verrijking van enkele geldboeven en hun inner circle maar nooit -of op zijn best een fractie daarvan - aankomt bij de mensen die het zogenaamd nodig hebben. Ik heb me altijd over zulke idioten verbaasd.



En o o o .. zie ze eens zelfvernoegd kijken als ze op een feestje vertellen dat ze geld hebben gedoneerd aan de mensensmokkelaars van vluchtelingenwerk, de wapentransporteurs van de Turkse Rode Maan, een haatpredikende koranschool, de terroristen (oeps ... mensenrechtenactivisten noemt de linkse kerk ze) in Palestina, een kindermisbruikende en/of frauderende NGO tevens Nationale-Postcodeloterij-allesbehalve-goed-doel, of een organisatie die handelt in illegale adoptiekinderen, enz.

Het heeft me altijd verbaasd aan hoeveel geweld en terreur mensen doneren, en zich er dan ook nog 'goed' bij voelen.



Dan kan je idd nog beter geven aan KWF.

Ondanks het woekersalaris van de KWF directie van €174.085 is dat nog altijd een beter idee.



Maar wie ook die woekersalarissen maar niks vind, kan die profiteurs ook boycotten door te doneren aan een ander goed doel uit dit lijstje hier: www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/172...



Geef bijv een keertje aan de Trombosestichting, of de Hollandse Molen. Het is slechts een suggestie!