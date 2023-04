In tegenstelling tot dat gestem voor het Europees Parlement, is uw vote voor GeenStijl-chips allerminst nutteloos en maatschappelijk irrelevant geweest. Er komen namelijk wel degelijk Stijlloze chips! Geen loze verkiezingsbeloften, maar een duidelijke doelstelling: een zak chips met de naam van een weblog in de winkels. De uitslag is zojuist officieel door de zoutjesbakker aan ons meegedeeld. Naar verwachting liggen begin juli 2004 de eerste zakken GeenStijl-chips in de winkel. Waren we eerder al het allereerste weblog van Nederland met stijlloze ansichtkaarten, nu zijn we het allereerste weblog ter wereld met een eigen chipssmaak. Natuurlijk zijn wij trots op dit heersende feit: het is toch maar Pepsi Co. dat het lef heeft om –min of meer- in zee te gaan met het meest harde en stijlloze log ooit verschenen, eens kijken hoe lang ze volhouden. Kortom, we leveren weer voldoende voer voor samenzweringsexperts en te dikke kindertjes. Let op: kijk en geniet van de zakken in de winkel, maar snoep verstandig en eet een appel. Natuurlijk alle lof voor iedereen die de moeite nam om te stemmen. De gewonnen breedbeeldtelevisie zullen we ter zijner tijd natuurlijk aan u, of een goed slecht doel weggeven. Zie eerdere berichtgeving over dit onderwerp: GeenStijl Doritos een feit? Hier is het bonusmateriaal: Zak es lekker door! (rechtsklikken en saven)