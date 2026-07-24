Nee dit is in werkelijk niets de schuld van de vrouw (Franse kustwacht) op de foto, en ze sleept de migrant ook niet richting Engeland, maar terug richting de veiligheid van de Franse kust. MAAR HET PROBLEEM MENEER DAT BLIJFT en dat is het alomvattende Mensenrechtenmatriarchaat dat in overdrachtelijke zin alle Europese instituties regeert en landen richting de demografische vernieling dirigeert, ook als er toevallig een man aan het roer staat, zoals bij Frontex (Hans Leijtens).