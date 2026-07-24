Deze Foto Moet Europa Veranderen
Het welbekende genre dat in 2015 gesticht werd
This image of a woman transporting a grinning male illegal immigrant across the sea is almost too perfect of a metaphor to be a real photo. https://t.co/LPtG0KUymZ pic.twitter.com/wiVpN9cANO— Madeleine (@JournoMaddie) July 23, 2026
Nee dit is in werkelijk niets de schuld van de vrouw (Franse kustwacht) op de foto, en ze sleept de migrant ook niet richting Engeland, maar terug richting de veiligheid van de Franse kust. MAAR HET PROBLEEM MENEER DAT BLIJFT en dat is het alomvattende Mensenrechtenmatriarchaat dat in overdrachtelijke zin alle Europese instituties regeert en landen richting de demografische vernieling dirigeert, ook als er toevallig een man aan het roer staat, zoals bij Frontex (Hans Leijtens).
Prikkelend
Illegal migrant boat happening right now!!!!!!!!!!— The Nowhere Photographer (@thenowherephoto) July 23, 2026
PLEASE SHARE as this is actually happening now
Crossing over the UK shortly the largest amount of people I’ve ever seen waiting for a boat pic.twitter.com/cEFxLfcB8d
Beeldend
The contrast is impossible to ignore.— The Nowhere Photographer (@thenowherephoto) July 24, 2026
A man preparing to cross the Channel pauses to pray beside the Blockhaus du Chemin de la Mer – a WWII German bunker built during the occupation of France.
These bunkers were constructed during one invasion of Europe. Today, they stand… pic.twitter.com/F8aNZ535WG
Reaguursels
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