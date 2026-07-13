Afdeling sociale demografie van GeenStijl feliciteert Rens Kroes - zus van Doutzen, zelf nadenkend wetenschapper bekend van de theorie dat je kanker kan genezen door door het bos te wandelen. Rens Kroes heeft in de bajes gevreeën met haar eigenaar man Sid Soumahoro, die een celstraf van 4,5 jaar uitzit wegens verkrachting. Het Hof destijds over die verkrachting: "Hij heeft haar door fysieke en verbale bedreigingen in doodsangst gebracht en haar urenlang (met tussenliggende pauzes) verkracht, zodanig dat het haar naar eigen zeggen ‘ontzettend pijn deed’. Zijn reactie daarop was: 'I hurt you because I love you'." Tijdens de verkrachting zei Siddick ook: "Je gaat nu op de bank zitten en respect voor me tonen. Je gaat nu relaxen. Ik breek je nek als je je beweegt. Ik vermoord je serieus." Enfin, leuke kerel, leuk genoeg om een liefdesbaby mee te maken! Rens Kroes op Instagram: "Ik volgde de rivier en luisterde naar de hartslag van Moeder Aarde. Ze leidde me door diepe wateren, op weg naar de oceaan. Ik heb stormen doorstaan, mijn kracht gevonden en geleerd mijn hart te vertrouwen. Nu geef ik me over aan het getij." Was het vrijwillig, meid?