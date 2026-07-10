Beste knul gaat niet eens voorbij de waan van z’n eigen dag

Hadden we even gemist vorige week omdat we naar een meerdaags festival waren om door het licht te gaan, maar wie dus hoogstwaarschijnlijk nooit een meerdaags festival bezoekt, laat staan door het licht gaat, is Temu-Ernst-Jan Pfauth annex Correspondent-wunderkind Simon van Teutem, want die heeft dertien jaar VVD-hegemonie volledig geïnternaliseerd en kan alleen nog maar denken in termen van productiviteit en efficiency. Voor wie in de veronderstelling leeft dat neoliberaal rendementsdenken een verzinsel is van luie Groene-columnisten en kittige UvA-medewerkers: dat is het niet, zie Simon van Teutem. Deze in 1996 geboren knaap is zelfs dusdanig geobsedeerd door kwantiteit dat de kwaliteit er met enige regelmaat voor mag opdraaien. Nu is er weer een prachtig blog, waarin hij ons uursgewijs meeneemt door zijn werkdagen, want: "Een jaar is een heel mensenleven, als je productief bent." Simon is de beroerdste niet, en gunt ons ook het leven van Simon; een leven waarin overigens geen plaats is voor mantelzorg, echtscheidingen, kinderen, ziekte of zo nu en dan een godsgruwelijke kater. Afijn, without further ado, onder het mom van 'optimaliseren kun je leren': een dag in het leven van.

6.30–6.45

wekker, klein ontbijt Mooi en goed, biedt bovendien afhankelijk van de daadwerkelijke beperktheid van het ontbijt ook nog gelegenheid tot snoozen. Wij snoozen meestal één keer per negen minuten, maar iets zegt ons dat Simon zijn wekker op 45 seconden zet, waardoor hij in theorie, als hij een beetje doorvreet, bijna 15 keer op de telefoonwekker kan meppen.

6.45–8.45

twee uur fietsen, buiten Let vooral op het woordje 'buiten'. Simon van Teutem is heel nadrukkelijk niet zo'n kneus met een geragd sportschoolapparaat op zolder, maar iemand die frisse lucht blieft. Voorts is het te hopen dat Simon nooit een lekke band krijgt of per ongeluk een overmoedige gans aanrijdt, want om kwart voor negen moet-ie dus terug zijn. Maar, eerlijk is eerlijk: enig respect voor iedereen die in de ochtenden meer sport dan wij in de avonden eigenlijk zouden willen.

8.45–9.30

douchen, ontbijten, papieren krant lezen Verwarrend. Poetst Simon van Teutem zijn tanden vóór het ontbijt en tijdens het douchen, of juist erna? En in dat geval, waarom staat het er niet tussen? Wat moet iemand die graag op Simon van Teutem doen als Simon van Teutem er zelf zo'n onduidelijke ratjejoe van maakt? Flost hij eigenlijk ook, is er sprake van mondwater? Afijn, wij weten het goedgemaakt en poetsen voortaan onze tanden wel helemaal niet. (Waarom begint iemand die voorbij de waan van de dag gaat de dag eigenlijk met de waan van de voorbije dag?)

9.30–13.00

Onderzoek voor mijn PhD, óf schrijven voor De Correspondent, óf werken aan mijn boek in het Engels, óf m'n substack (geen mix, zodat ik in een flow kom) Daar kunnen wij alleen maar voor apudisseren. Wat knap, Simon!

13.00–13.45

buiten lunchen met vrienden Wacht even, dit roept vragen op. Wonen al zijn vrienden in de buurt? Nemen ze van tevoren lunch mee? Zo ja, wanneer moet dan in godsnaam in elkaar geflenst worden? Waar past dat in het dagschema? Maken Simons vrienden de lunch? Hanteren ze hiervoor een roulatiesysteem, of draaien ze ploegendiensten? Zitten ze op een terras, en zo ja, bestellen ze per telefoon voor ze van huis gaan? Of laten ze eerder al Uber Eats opdraven, en zo ja, bij wie dan? Wat als de maaltijdbezorger vertraging heeft?

13.45–17.15

commentaar verwerken op een column, mails beantwoorden, administratie en huishouden, eindigen met iets leuks (bijvoorbeeld: vakantieplanning). Jottem, een van A tot Z geplande vakantie met Simon van Teutem, klinkt geweldig.

17.15–17.45

tijdschrift lezen in een café, afschakelen Even lekker afschakelen met Arts en Auto, heerli.

17.45–19.15

samen eten met vriendin, familie of vrienden Uiterst ineffiëcent, dit - waarom niet eten met vriendin én familie of vrienden? De totale, perfect uitgevoerde oud-Hollandse ongezelligheid ook. Sober gezelschap, piepers rond EenVandaag op tafel, om kwart over zeven allemaal weer opmiepen. Leuk!

19.15–20.15

ontspannen (café, sport, sauna) Vrij naar een collega-Correspondent: hele avond rukken?

20.15–20.45

huishouden (ja, m'n vriendin en ik leven nog als studenten) Ok not sure if serious maar dit is niet helemaal hoe studenten doorgaans leven, ouwe reus. Er gingen bij ons in ieder geval hele dagen voorbij dat we niet na college in een café gingen zitten om even lekker af te schakelen. Sterker nog: dat afschakelen deden wij meestal de volgende dag, tot een uur of twaalf, de rest kwam daarna wel weer.

21.15–22.00

lezen Ho ho ho eens even, Teutem, wat is er met het tussenliggende halfuur gebeurd? Wat ben je toch een heerlijke dekhengst. Is niets om je voor te schamen hoor, en dagelijks is een uitstekende frequentie. Hou dat vast! Overigens: onduidelijk of je nu een papieren boek leest, of tegen een slechtverlichte Kobo aan zit te turen. Hoe dan ook willen wij je dit meesterwerk van Marian Donner van harte aanraden. Plezier ermee.

22.00