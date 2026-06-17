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De nieuwe Britse 'Rape Gang Inquiry'. De ingevoerde lezer wist dit al, maar goed dat het geagendeerd blijft

Een systematische keten aan horrors die het voorstellingsvermogen zó ver te boven ging dat het decennia onder de pet bleef

En dit zijn dan 'de goeden'. Kijk naar z'n gezicht, hij ZIET HET PROBLEEM GEWOON NIET

Er is maar 1 daadwerkelijke analyse, de rest is ruis: de systematische groepsverkrachtingen en uitbuitingen van inheemse Britse meisjes uit de arbeidersklasse door Pakistaanse moslims zijn geen misdaden die onder het strafrecht bezien zouden moeten worden, en de daders zijn geen Britten. Het is een vorm van jihad en daarmee zijn het oorlogshandelingen, uitgevoerd door enemy combatants en zouden als zodanig beantwoord moeten worden: executie per supersnelrecht, en de massale deportaties van de families van de daders. Ten eerste omdat die families er grotendeels van op de hoogte waren, en ten tweede omdat de Pakistaanse cultuur een collectivistische, en geen individualistische cultuur is, waarom er juist sprake zou moeten zijn van collectieve bestraffing. Waarom denk je dat Israël de familiehuizen van veroordeelde terroristen opblaast? Zo werkt dat volk nu eenmaal en dan hebben we het niet over de Joden.

MAAR. Even eerlijk, het waren geen 250.000 slachtoffers, het waren er aanzienlijk minder, maar dat brengt de onverdraaglijke horror geenszins in mindering. Tegelijk; de claim dat de daders niet overwegend Pakistanen waren geloven we ook niet, want die cijfers zijn juist afkomstig van een politiedienst en jeugdzorg die het probleem jaren lang onder de pet hielden, meer dan eens deden Pakistaanse politieagenten zelfs gewoon mee

Afijn, de meeste onbeschrijfelijke horrorverhalen kende de ingevoerde lezer al uit de rechtbanktranscripten die vrijkwamen nadat Elon Musk de kwestie opnieuw agendeerde in januari 2025. Maar onderstaand tot nu toe even de meest onbestaanbare bevindingen voor het eerst gebundeld in opdracht van Rupert Lowe. Opdat we nooit vergeten (hoe je galgen bouwt). Het hele rapport van 219 pagina's valt hier als PDF te lezen.

Naschrift 17:11 - Er stond een verkeerde PDF-link, inmiddels vervangen door de juiste.
Naschrift 20:28 - JEZUS sorry hier de juiste.

De etno-religieuze haat en het sadisme van die Pakistanen is onverdraaglijk

Ja maar rehabilitatie!

Premier Child Harmer

Goh

Onoogelijk

Las u niet op de NOS hè

Tags: Rape gang, grooming gang, Rupert Lowe
@Spartacus | 17-06-26 | 16:00 | 240 reacties

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