De nieuwe Britse 'Rape Gang Inquiry'. De ingevoerde lezer wist dit al, maar goed dat het geagendeerd blijft
Een systematische keten aan horrors die het voorstellingsvermogen zó ver te boven ging dat het decennia onder de pet bleef
En dit zijn dan 'de goeden'. Kijk naar z'n gezicht, hij ZIET HET PROBLEEM GEWOON NIET
The father of a Pakistani gang rapist does not see what his son has done as rape— Basil the Great (@BasilTheGreat) June 17, 2026
He blames the 13 year old victim
This is how these people think pic.twitter.com/TG0RCYQUN9
Er is maar 1 daadwerkelijke analyse, de rest is ruis: de systematische groepsverkrachtingen en uitbuitingen van inheemse Britse meisjes uit de arbeidersklasse door Pakistaanse moslims zijn geen misdaden die onder het strafrecht bezien zouden moeten worden, en de daders zijn geen Britten. Het is een vorm van jihad en daarmee zijn het oorlogshandelingen, uitgevoerd door enemy combatants en zouden als zodanig beantwoord moeten worden: executie per supersnelrecht, en de massale deportaties van de families van de daders. Ten eerste omdat die families er grotendeels van op de hoogte waren, en ten tweede omdat de Pakistaanse cultuur een collectivistische, en geen individualistische cultuur is, waarom er juist sprake zou moeten zijn van collectieve bestraffing. Waarom denk je dat Israël de familiehuizen van veroordeelde terroristen opblaast? Zo werkt dat volk nu eenmaal en dan hebben we het niet over de Joden.
MAAR. Even eerlijk, het waren geen 250.000 slachtoffers, het waren er aanzienlijk minder, maar dat brengt de onverdraaglijke horror geenszins in mindering. Tegelijk; de claim dat de daders niet overwegend Pakistanen waren geloven we ook niet, want die cijfers zijn juist afkomstig van een politiedienst en jeugdzorg die het probleem jaren lang onder de pet hielden, meer dan eens deden Pakistaanse politieagenten zelfs gewoon mee.
Afijn, de meeste onbeschrijfelijke horrorverhalen kende de ingevoerde lezer al uit de rechtbanktranscripten die vrijkwamen nadat Elon Musk de kwestie opnieuw agendeerde in januari 2025. Maar onderstaand tot nu toe even de meest onbestaanbare bevindingen voor het eerst gebundeld in opdracht van Rupert Lowe. Opdat we nooit vergeten (hoe je galgen bouwt). Het hele rapport van 219 pagina's valt hier als PDF te lezen.
Naschrift 17:11 - Er stond een verkeerde PDF-link, inmiddels vervangen door de juiste .
Naschrift 20:28 - JEZUS sorry hier de juiste.
De etno-religieuze haat en het sadisme van die Pakistanen is onverdraaglijk
🇬🇧 Here is a small excerpt from The Rape Gang Inquiry Report on what happens in Britain every day— Visegrád 24 (@visegrad24) June 17, 2026
Pakistani grooming gangs deliberately target white British girls.
Most victims endured violence, were filmed for blackmail, told they were “white trash who deserved punishment". pic.twitter.com/yCOn93kTVs
Ja maar rehabilitatie!
“including being raped by a dog as the men placed bets on whether it would penetrate her vagina or her anus, filmed, and forced to rewatch the footage.” https://t.co/AQ4hRQnULF pic.twitter.com/e4hcLZof7A— Yuri Bezmenov's Ghost (@Ne_pas_couvrir) June 16, 2026
The UK government is satanic pic.twitter.com/ZTOhGNfcZT— Lebanon_John (@Lebanon_John) June 17, 2026
🇬🇧 “It was no longer my quiet little house. It was their house”: Horrifying excerpt from The Independent Rape Gang Inquiry Report— Visegrád 24 (@visegrad24) June 17, 2026
As Chloe turned 18 and moved into her own house after leaving foster care, her life briefly stabilized with a retail job.
Then she reconnected with… pic.twitter.com/KNtvqtBTvX
🇬🇧 An excerpt from The Rape Gang Inquiry Report:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 17, 2026
When 14-year-old Chloe was approached by a social worker about her constant sexual abuse, the worker asked if she wanted to audition for a role in the soap opera Emmerdale playing a grooming victim — “because of her experience.”… pic.twitter.com/XO5qdpbZnj
Premier Child Harmer
Fascinating report. Among other things:— Crémieux (@cremieuxrecueil) June 16, 2026
Prime Minister @Keir_Starmer let off 13,000 gang rapists and pedophiles.
Mayor of London @MayorofLondon denied the existence of rape gangs he was personally aware of. https://t.co/N7H6uIj1ID pic.twitter.com/gd4N6Zd9Aj
Goh
We finally have the number we've been waiting years to receive:— Crémieux (@cremieuxrecueil) June 16, 2026
87 to 95% of the rape gang members were Muslims. https://t.co/N7H6uIj1ID pic.twitter.com/eQYOOlxPvu
Onoogelijk
they should make reading the full report mandatory.— vittorio (@IterIntellectus) June 16, 2026
politicians, police officers, social worker, teachers, people supposed to protect children are complicit in the rape of a quarter of a million girls
with an institutional cover-up for fear of being called "racist"
executing… https://t.co/IEtM422l4p pic.twitter.com/sRJ6Hub1od
🇬🇧 “It was no longer my quiet little house. It was their house”: Horrifying excerpt from The Independent Rape Gang Inquiry Report— Visegrád 24 (@visegrad24) June 17, 2026
As Chloe turned 18 and moved into her own house after leaving foster care, her life briefly stabilized with a retail job.
Then she reconnected with… pic.twitter.com/KNtvqtBTvX
From the rape gang inquiry report— Basil the Great (@BasilTheGreat) June 17, 2026
A POLICE OFFICER DID WHAT!? pic.twitter.com/rWmBsnes30