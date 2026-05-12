Geruststellende meningen voor al die Odido-klanten, of ex-Odido-klanten waarvan de gegevens al lang verwijderd hadden moeten zijn, van wie nu allerlei gegevens op straat liggen (opzoeken wat voor abo Gert-Jan Segers heeft, red.). Odido heeft namelijk niks verkeerd gedaan. Mogelijk heeft het bedrijf wel fouten gemaakt. Maar Odido heeft niks verkeerd gedaan. Wel fouten gemaakt, tenminste, mogelijke fouten. Maar niks verkeerd gedaan hoor. Ik reed niet te hard meneer agent, maar mogelijk heb ik wel de maximaal toegestane snelheid overtreden. Ik heb Barbertje niet vermoord edelachtbare, maar mogelijk heb ik haar wel in kleine stukjes gesneden, en ingezouten. Ik ben niet naar de hoeren geweest liefje, maar mogelijk heb ik wel betaald voor seks. Megahack. Niks verkeerd. Wel fouten. Nou ja. Mogelijk fouten. Mooi dit.