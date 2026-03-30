achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Een lekkere REEP in het StamCafé

Bar Laat

[LIVEBLOG IRAN HIER]

KitKat, ook wel bruine geluksvogeltjes genoemd

Twaalf bruine geluksvogeltjes op de foto. KitKat. Het lijkt op TicTac, maar dan andersom, en uw mondje wordt er een stuk goorder van. De enige waardige Nederlandse concurrent voor KitKat is de frikandel en die is niet eens van chocola. Welnu, er zijn 413.793 KitKatten op weg naar Polen gestolen, en dat rijmt. Zo verdwijnt er nog eens wat op weg naar Polen: de katalysator van uw Toyota Prius, het stuur van uw BMW, uw stukadoor met een fles wodka achter z'n kiezen. Het jankbericht van KitKat op sociale media maakt memelords alsook marketingteams van andere bedrijven wakker: de pizzaboer, de vliegenier, enzovoorts. Rest ons de vraag: wat is uw favoriete reep en waarom is het Bounty?

REPENPOLL

Ik verwen mijn lichaam het liefst met:

Met uw donatie van € 4 kopen wij 5 Bounty's voor op kantoor

Bedrag:

Meepraten over repen?

Tags: kitkat, snickers, reep, bounty
@Mosterd | 30-03-26 | 22:00 | 171 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.