Twaalf bruine geluksvogeltjes op de foto. KitKat. Het lijkt op TicTac, maar dan andersom, en uw mondje wordt er een stuk goorder van. De enige waardige Nederlandse concurrent voor KitKat is de frikandel en die is niet eens van chocola. Welnu, er zijn 413.793 KitKatten op weg naar Polen gestolen, en dat rijmt. Zo verdwijnt er nog eens wat op weg naar Polen: de katalysator van uw Toyota Prius, het stuur van uw BMW, uw stukadoor met een fles wodka achter z'n kiezen. Het jankbericht van KitKat op sociale media maakt memelords alsook marketingteams van andere bedrijven wakker: de pizzaboer, de vliegenier, enzovoorts. Rest ons de vraag: wat is uw favoriete reep en waarom is het Bounty?
March 30, 2026
Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J— KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026
https://t.co/r1xaoZYNYz pic.twitter.com/EgruiZV1Mt— Ryanair (@Ryanair) March 30, 2026
Meanwhile... https://t.co/6iI4LANIZx pic.twitter.com/ZEeyIgV1fv— Joe Shmo (@JoeShmo2pt0) March 30, 2026
That’s a suspicious number of Kit Kats! https://t.co/EoKZQvDYzc— Tonka Jahari (@aseisheated) March 30, 2026
We are thinking of the entire KitKat team. Please give them a break during this difficult time— Dulles Airport (IAD) (@Dulles_Airport) March 30, 2026
In unrelated news, we will be swapping out our LEGO Airport for a candy airport https://t.co/k1uY0W619R pic.twitter.com/PHWfzFALEU