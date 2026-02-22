Three plates! De reacties lijken drievoudig: 1) het zijn geen platen van 20 kilo, het werkelijke gewicht is veel lager, 2) nice, en 3) nice, maar ik kan veel meer voor meer reps hier is de video. Reden van de twijfel is dat 140 kilo als 'baseline pr', dus zonder nadrukkelijk voor een 1 rep pr te trainen, wel oprecht indrukwekkend is (zie community note) voor iemand van zijn postuur, en dan schuwt hij de bodem van het glas doorgaans ook al niet. En je zou het misschien niet altijd zeggen, maar hij heeft een bachelor politicologie van Princeton en een master Public Policy van Harvard. Dus, waarlijk, zoals het gezegde luidt: "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools."