Debat! Bankdrukt SecWar Pete Hegseth hier echt 140 kilo?
Antwoord: ja, debat gesloten.
Three plates! De reacties lijken drievoudig: 1) het zijn geen platen van 20 kilo, het werkelijke gewicht is veel lager, 2) nice, en 3) nice, maar ik kan veel meer voor meer reps hier is de video. Reden van de twijfel is dat 140 kilo als 'baseline pr', dus zonder nadrukkelijk voor een 1 rep pr te trainen, wel oprecht indrukwekkend is (zie community note) voor iemand van zijn postuur, en dan schuwt hij de bodem van het glas doorgaans ook al niet. En je zou het misschien niet altijd zeggen, maar hij heeft een bachelor politicologie van Princeton en een master Public Policy van Harvard. Dus, waarlijk, zoals het gezegde luidt: "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools."
Hij deed het eerder ook al, overduidelijk drie echte 20kg plates
From now on, if someone criticizes Pete Hegseth, I will respond with “don’t care, he benches more than you.” If they bench 315 or more, I will hear them out. pic.twitter.com/tWDrHqIBBv— Earle “Marty” Combs (VERITΛS) (@martycombs5) February 19, 2026
The bugman mind cannot comprehend
This looks like it's straight out of Idiocracy. https://t.co/mO67IH7P7e— Philippe Lemoine (@phl43) February 22, 2026
