SecWar Hegseth tegen zo'n 800 generaals, admiralen en commandanten over WOKE: "We are done with that shit"
Nieuw credo: "Do unto your own unit as you would unto your child's unit". Ja helder wel
Een dagje bijsturing van bovenaf waarin Hegseth tegenover zo'n 800 generaals, admiralen en commandanten zo'n 45 minuten val leer trekt tegen "the social justice, politcally correct, and toxic ideological garbage that had infected our departement. No more identity months, DEI offices, dudes in dresses, no more climate change worship. (...) We are done with that shit." Da's eigenlijk de strekking van de bovenstaande MAGA Keynote van de heerlijkste SecWar sinds Mad Dog Mattis: kruisvaarders- Deus Vult en Infidel-tatoo's, een drankprobleem en een hart voor de zaak.
young prince
Pete Hegseth hitting the Griddy in an Adam Thielen jersey.— Dustin Grage (@GrageDustin) September 26, 2025
That’s my Secretary of War.pic.twitter.com/8cNlOyvjKg
😄 Pit Hegseth got himself into an awkward moment— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025
During a live segment, the Pentagon chief tried to show a skateboard trick — the board bounced back and struck him in the groin. pic.twitter.com/RfzaZ6PofN
Reaguursels
