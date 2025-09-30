Een dagje bijsturing van bovenaf waarin Hegseth tegenover zo'n 800 generaals, admiralen en commandanten zo'n 45 minuten val leer trekt tegen "the social justice, politcally correct, and toxic ideological garbage that had infected our departement. No more identity months, DEI offices, dudes in dresses, no more climate change worship. (...) We are done with that shit." Da's eigenlijk de strekking van de bovenstaande MAGA Keynote van de heerlijkste SecWar sinds Mad Dog Mattis: kruisvaarders- Deus Vult en Infidel-tatoo's, een drankprobleem en een hart voor de zaak.