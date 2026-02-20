achtergrond

ICE nu echt te ver gegaan dit was de afspraak niet

Als dit de prijs is van een daadwerkelijk land zijn met enige invloed op wie er woont, dan maar geen land! She's literally just a girl, geen mens is illegaal en wat die heroïne betreft we dachten dat dit Amerika was. We gaan hier eigenlijk spontaan een Renee Good en Alex Pretti moderne dans-interpretatie van doen. Veel meer ondersteunend beeldmateriaal inc. TikTok-dansjes na de breek. ICE OUT NOW.

Tags: ICE, OUT, NOW
@Spartacus | 20-02-26 | 18:30 | 128 reacties

Reaguursels

