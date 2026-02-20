ICE nu echt te ver gegaan dit was de afspraak niet
ICE, with federal partner @StateDeptDSS, arrested Naomi Homs Cabezas, an illegal alien from Spain in Little Ferry, N.J., on Feb. 10. Not only is she unlawfully present with an expired nonimmigrant visa, but she also faces serious charges for manufacturing & distributing heroin. pic.twitter.com/7eNdaNQRMD— ERO Newark (@ERONewark) February 18, 2026
Als dit de prijs is van een daadwerkelijk land zijn met enige invloed op wie er woont, dan maar geen land! She's literally just a girl, geen mens is illegaal en wat die heroïne betreft we dachten dat dit Amerika was. We gaan hier eigenlijk spontaan een Renee Good en Alex Pretti moderne dans-interpretatie van doen. Veel meer ondersteunend beeldmateriaal inc. TikTok-dansjes na de breek. ICE OUT NOW.
Filmpjes
Letterlijk de GeenStijl-redactie nu
🚨#WATCH: As Dancers reenact the ICE sho0ting of Renee Good and Alex Pretti through performance protest— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 20, 2026
📌#Washington | #DC
Watch as a group of professional dancers reenacts the ICE sho0tings of Renée Good and Alex Pretti through a performance protest staged as Officials… pic.twitter.com/u8eSV3yYSW
Reaguursels
