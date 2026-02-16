achtergrond

Novum. Amerikaanse luchtmacht vervoert mobiele nucleaire reactor

Uiteindelijk blijft het een veredelde waterkoker, maar wel heel goed veredelde

De mobiele stoommachine gebouwd door private onderneming Valar Atomics werd de eerste nucleaire reactor die ooit per luchttransport werd vervoerd. De gehele 'Ward 250'-reactor past overigens niet in een C-17, in totaal waren er drie C-17's nodig voor de acht modules. De reactor kan zo'n "vijfduizend huishoudens" van energie voorzien. Of, zeg, een expeditionaire "brigade-scale Forward Operating Base with continuous power for communications, computing, and mission-critical systems." Valar Atomics lijkt voor de nucleaire industrie een beetje wat Anduril voor de wapenindustrie is: hyper-patriotistisch, schaalbare producten, en een gelijkende marketingstijl. Veel meer indrukwekkend beeld na de breek.

Ondertussen in de Europese (v) longhouse

Jongens wat een beelden

Tags: Valar Atomic, luchttransport, C-17
@Spartacus | 16-02-26 | 13:37 | 87 reacties

Reaguursels

