De mobiele stoommachine gebouwd door private onderneming Valar Atomics werd de eerste nucleaire reactor die ooit per luchttransport werd vervoerd. De gehele 'Ward 250'-reactor past overigens niet in een C-17, in totaal waren er drie C-17's nodig voor de acht modules. De reactor kan zo'n "vijfduizend huishoudens" van energie voorzien. Of, zeg, een expeditionaire "brigade-scale Forward Operating Base with continuous power for communications, computing, and mission-critical systems." Valar Atomics lijkt voor de nucleaire industrie een beetje wat Anduril voor de wapenindustrie is: hyper-patriotistisch, schaalbare producten, en een gelijkende marketingstijl. Veel meer indrukwekkend beeld na de breek.