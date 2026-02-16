Novum. Amerikaanse luchtmacht vervoert mobiele nucleaire reactor
Uiteindelijk blijft het een veredelde waterkoker, maar wel heel goed veredelde
De mobiele stoommachine gebouwd door private onderneming Valar Atomics werd de eerste nucleaire reactor die ooit per luchttransport werd vervoerd. De gehele 'Ward 250'-reactor past overigens niet in een C-17, in totaal waren er drie C-17's nodig voor de acht modules. De reactor kan zo'n "vijfduizend huishoudens" van energie voorzien. Of, zeg, een expeditionaire "brigade-scale Forward Operating Base with continuous power for communications, computing, and mission-critical systems." Valar Atomics lijkt voor de nucleaire industrie een beetje wat Anduril voor de wapenindustrie is: hyper-patriotistisch, schaalbare producten, en een gelijkende marketingstijl. Veel meer indrukwekkend beeld na de breek.
Ondertussen in de Europese (v) longhouse
Sex is good but have you tried having your country shutting down its last nuclear power plants in 30 mn? pic.twitter.com/H06tK1IeHe— Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) April 15, 2023
Jongens wat een beelden
Operation Windlord behind the scenes Part 3: The Loadup pic.twitter.com/NGrOjxaLNS— Valar Atomics (@valaratomics) February 15, 2026
There’s no group in the world like America’s warfighters. pic.twitter.com/eWMihKUrvT— Isaiah Taylor - making nuclear reactors (@isaiah_p_taylor) February 14, 2026
If you’re curious what it’s like to fly on a C-17 with a @valaratomics reactor…— Max “Nuke”ropina (@MaxUkropina) February 15, 2026
this is how comfortable the ride is amongst the clouds. https://t.co/fEjLaGoNew pic.twitter.com/INXqlCRHuj
Valar Atomics is proud to support America’s warfighters. pic.twitter.com/wr10bLw57F— Valar Atomics (@valaratomics) February 15, 2026
Reaguursels
