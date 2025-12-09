We staan weer op de kaart mensen! Neerlands exportproduct nummer zoveel Hassan Attar schitterde gisteren in The Times met een uitgebreid interview. Maar er is ook slecht nieuws: het gaat de laatste tijd niet zo lekker met Hassan. Hij vreest namelijk dat hij door het semi-autonome regime van Puntland ter dood veroordeeld gaat worden omdat hij een IS'er is. Daar kon Hassan natuurlijk niks aan doen, hij is nu eenmaal 'gegroomd' en 'gebrainwashed'.

Attar vertelt dat hij na een jeugd in Eindhoven als kind van Turkse ouders in de gevangenis belandde vanwege drugsmisdrijven, daar geradicaliseerd is en dat vervolgens zijn paspoort is afgepakt. Raar verhaal, want Nederland pakt geen paspoorten af van mensen vanwege simpele drugsmisdrijven. Daarna belandde hij in Turkije, ging zich verdiepen in de zegeningen van de IS en kwam een emailadres tegen. Dat kan iedereen overkomen natuurlijk. "They promised me, ‘We will give you everything. We will give you cash. We will give you a house. A big house, a nice house. You can marry. You will have a good life.’"

De praktijk viel tegen en nu zit ie dus al een halfjaar gevangen met uitzicht op de doodstraf (cf. onze podcast van afgelopen zondag). Als je IS al niet meer kunt vertrouwen zeg. Gelukkig kan Puntland bogen op een institutioneel krachtige rechtsstaat, zo hebben ze daar helemaal geen last van vice-premiers die zomaar dingen twitteren over de staatsomroep, dus Hassan zal binnenkort wel op proefverlof met een enkelband mogen. Vanavond solidariteitsdemonstratie op Eindhoven Centraal. Liever geen bloemen.