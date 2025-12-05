HOERA het is vandaag (dossier) de sterfdag van Nelson Mandela, maar het is vooral Internationale Vrijwilligersdag en Wereldbodemdag maar met name DE DAG VAN DE NINJA. "Today is Ninja Day. People are encouraged to dress up like a ninja and plague their colleagues with 'ninja-ness'." Dit is het mensen. Dit bestaat. Iemand heeft dit bedacht. De Dag van de Ninja. Dat Jeroen van sales en Jeanine van de balie weer als ninja verkleed gaan naar de zesde verdieping van de afdeling Hue-lampen van Philips en dan allemaal rare dingen doen met Martijn, de baas, die gaat over de gratificaties. En dan 's avonds kijken ze samen naar een film over ninja's, en dan spelen ze Ninja Turtles op de SNES, en dan kijken ze American Ninja, en dan spelen ze Ninjago, en dan praten ze nog even over ninja's, en hun favoriete personage is Sub Zero en Scorpion en dan vrijen ze als ninja's, en dan is de dag weer voorbij en dan is het zaterdag, weer een mooie dag.