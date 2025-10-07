Ja dit heeft er natuurlijk mee te maken dat het CDA en alle koortspus die uit het CDA is ontsproten decennialang het migratievraagstuk voor zich uit heeft geschoven waardoor het hele godvergeten land nu op een migratieslot zit, maar het kan ook komen door de stikstofindustrie en al die stikstofkampen die om onverklaarbare redenen kris kras door de provinciën zijn gespreidwet. Daarnaast helpt het niet dat vrijgezelle mensen maar niet dood willen gaan en ouderen eigenlijk ook niet. Al die louche bedrijven die hoogbegaafde studenten uit het buitenland halen om onder nihilistische arbeidsomstandigheden onredelijk kutwerk te doen. Al die goedkope Polen en Bulgaren en Hongaren met hun gore geïmporteerde halve liter blikken parkbank-bier die onze collegezalen overnemen. De Sander Schimmelpenninck-expats die iets zouden komen doen en dan weer zouden oplazeren maar in plaats daarvan heel lang blijven en hele achtkindergezinnen uit de grond rampestampen. Te veel marktwerking. Niet genoeg marktwerking, de roverheid die alles in het werk stelt om Wybren van Haga het leven zuur te maken. Ryan Babel, waarom is er in godsnaam nog Ryan Babel. De niet werkende wet betaalbare investeringsobjecten. Salonsocialisten. Marx Rutte. Femke Halalsema. Geert Milders. Ad Huismelkert. Daniel Koerhuis (HUIS haha). Lelystad. Wie zit er in godsnaam op Lelystad te wachten. Ben je daar weleens geweest nee nou hier zijn de beste bruggen. Ontopic(?): die totale banger in Leeuwarden. Afijn. CBS: "De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in het tweede kwartaal van 2025 gemiddeld met 7,8 procent gestegen (...) De prijzen van bestaande koopwoningen stegen met 9,7 procent ten opzichte van een jaar eerder." Overigens: "In totaal zijn er ruim 63 duizend koopwoningen verkocht, 17,5 procent meer dan vorig jaar." Zo zijn we dan ook wel weer.