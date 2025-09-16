Welgemeend 'ach' voor Joke Bruijs. De actrice van toen geluk nog heel gewoon was, voormalig aangever van André van Duin en bovenal op en top Rotterdamse, is dood. Het nieuws komt daags na het heengaan van haar voormalige echtgenoot Gerard Cox, toch wel bizar hoe dat kan gaan. In haar jonge jaren was het een stoot van een vrouw, die ooit welnietwel iets met Jan Boskamp heeft gehad volgens de mannen van VI. Dat schijnt ze zelf overigens geen leuk gerucht te hebben gevonden, dus we gaan er speciaal vanavond niet om lachen. De laatste jaren ging het steeds minder met Joke, ze leed al enige tijd aan Parkinson. Tot het moment dat ze abrupt moest stoppen had ze nog een rol in GTST, maar dat kijken we niet. Nee, ze was vooral Nel Kooiman. En nu dus Jaap achterna. Ze werd 73 jaar.