Video. Onze Jongens in het Veld
"Rubber boots in motion"
Op oefening 'Herneem de Koloniën' te BEIEREN, 5 september jl.
Oke het is eigenlijk NAVO-oefening Saber Junction 25 waar de gehele Noord-Atlantische Verdragsorganisatie de rangen sluit tegen De Vijand waarvan we nog altijd doen alsof die buiten de NAVO-buitengrenzen verkeert. Zou dat misschien iets te maken hebben met RUSSISCHE DRONES op POOLS NAVO-grondgebied? Gelukkig worden onze jongens bovenstaand getraind in het onderwerpen van een voor Oost-Europees doorgaande grasvlakte. En zoals onderstaand te zien is hebben ook wij tegenwoordig quadcopter drones. Iets dat afwezig lijkt in dit volledig onbeschutte veld zijn drone counter measures, maar hopelijk wordt dat buiten het zicht op een of andere manier ondervangen. Meer beeld na de breek.
Dutch soldiers assigned to the 17th Light Armored BN conducted drone training during #SaberJunction25 at the Hohenfels Training Area, JMRC, Germany, on August 30, 2025.— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 3, 2025
📸 by CPL Leonard Beckett pic.twitter.com/BHhfx8vC85
Part 2: pic.twitter.com/eDKN8q0cKJ— OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025