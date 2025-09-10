Oke het is eigenlijk NAVO-oefening Saber Junction 25 waar de gehele Noord-Atlantische Verdragsorganisatie de rangen sluit tegen De Vijand waarvan we nog altijd doen alsof die buiten de NAVO-buitengrenzen verkeert. Zou dat misschien iets te maken hebben met RUSSISCHE DRONES op POOLS NAVO-grondgebied? Gelukkig worden onze jongens bovenstaand getraind in het onderwerpen van een voor Oost-Europees doorgaande grasvlakte. En zoals onderstaand te zien is hebben ook wij tegenwoordig quadcopter drones. Iets dat afwezig lijkt in dit volledig onbeschutte veld zijn drone counter measures, maar hopelijk wordt dat buiten het zicht op een of andere manier ondervangen. Meer beeld na de breek.