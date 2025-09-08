Het ene vooroordeel is het andere niet. Sommige vooroordelen kun je in Dit Land maar beter voor je houden, andere vooroordelen doen het juist goed op feesten en partijen, tenminste, bepaalde feesten en partijen alsmede columns in NRC Handelsblad. Maar wat veel vooroordelen met elkaar gemeen hebben, is dat de houders ervan het erg prettig vinden als ze in die vooroordelen bevestigd worden. Wij ook.

Zo hebben wij bijvoorbeeld het vooroordeel dat alle vrouwen kuthoeren golfers ontzettende teringlijers zijn. EN DAT KLOPT DUS OOK. Tenminste, in Noordwijkerhout, want daar gaat de golfbaan DRIE DAGEN DICHT omdat de spelers geen rekening houden met de 'greenkeepers', oftewel hoi polloi die er voor zorgen dat de baan er een beetje fatsoenlijk bij ligt. En het zijn ook altijd de golfers van wie je het het meest verwacht: "De ervaring leert dat de startende golfers niet de veroorzakers zijn van gevaarlijke situaties." Kom er maar in, verongelijkte directie:

Gewoon (af)slaan zonder dat je een teken van greenkeeper hebt gekregen.

Greenkeeper wordt door een golfbal geraakt met als reactie “ik wist niet dat ik zo ver kon slaan”.

Een incident veroorzaken en vervolgens de in gevaar gebrachte greenkeeper volledig negeren.

Grote mond krijgen indien je betreffende golfer aanspreekt.

“Dan ga je toch met een helm op werken”

Een greenkeeper wordt door een golfer geschopt omdat de golfer werd aangesproken op gevaarlijk gedrag.

Golfer slaat af terwijl greenkeeper op 50 meter afstand rijdt. Op de vraag of hij ook zou hebben afgeslagen indien het geen greenkeeper was maar een golfer was het antwoord: “nee, natuurlijk niet”.

Indien een andere golfer op een green loopt dan sla je natuurlijk niet, maar als er een greenkeeper op de green loopt wel.

Een gevaarlijke situatie veroorzaken en dan zeggen dat je weet wat de greenkeeper zeggen wil en vervolgens doorlopen.

Tijdens ballen rapen op drivingrange vriendelijk vragen of een golfer even wil stoppen met afslaan en vervolgens gewoon doorslaan. Levensgevaarlijk.

Tijdens het prikken van de green de bal gewoon de green op slaan.

HUFTERS!!!