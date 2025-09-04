Schitterend bericht uit Eersel, waar een tweetal hoogbejaarde bewoners van zorgcentrum Wiekenborg, tevens leden van de bewonerscommissie, niet tevreden was met de spelletjesavonden die dezelfde bewonerscommissie organiseerde en dus het heft in eigen hand nam. De kaartclub die hieruit voortkomt is zo'n doorslaand succes dat de twee zich genoodzaakt zien een toegangsprijs van 50 cent te hanteren om iedereen van koeken te kunnen voorzien, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. "Op een gegeven moment sluiten ook mensen aan die niet in het zorgcentrum wonen, plaatsen de bewoners een advertentie in het lokale blad De Hint en verspreiden ze flyers." Dan moet je net de eigenaren van het pand (Woonstichting De Zaligheid) hebben, die vinden het weliswaar leuk als zo'n stelletje gore grijsaards een gezellige oude dag heeft, maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de regeltjes en de protocollen. "We moedigen initiatieven aan," klaagt een advocaat van de wooncorporatie, "maar dat moet dan wel samen, met fatsoenlijke afspraken." Eindstand: confrontatie tussen bejaarde en zorgmedewerker met alleszins tegenstrijdige verklaringen. "Volgens de bewoner zou de medewerker hebben geschreeuwd en hem ‘hebben beetgepakt’. De medewerker en WSZ hebben een andere lezing van de situatie. De medewerker verklaarde dat de bewoner ‘geprobeerd heeft hem met een rollator te overrijden’."

We hebben een bejaardenprobleem!