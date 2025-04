Het genderdiscours, goh, waar zou dat inmiddels zijn aanbeland, nou, hier dus, vermoedelijk het laatste stadium, of op z'n minst een voorportaal daarvan. Vrouwelijke leden van de bi+gemeenschap, een regelmatig over het hoofd geziene subgroep die klaarblijkelijk ook nog onevenredig vaak in elkaar wordt gebeukt, en erg lijdt onder de monoseksuele norm. "Vrouwen die vallen op mannen én vrouwen, of op mensen," nee wacht, we kunnen het niet leuker maken dan het is, dit slaat nergens op, zijn mannen én vrouwen dan geen mensen maar Oempa Loempa's, is dit een hele nare ongepaste sneer naar de trans gemeenschap, zijn we stiekem toch allemaal dansers, komt er ook een specifiek discours voor mensen die op dieren vallen, kent u two girls one octopus nog, kunnen we alsjeblieft een streep zetten onder dit tijdperk.