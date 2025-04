Danny Verbiest is overleden. De man achter Samson, en de man naast Gert Verhulst in het hoogste penthouse op de hoogste verdieping van het enorme Studio 100 gebouw, is 79 jaar geworden. In België kennen ze Verbiest als creatieve duizendpoot, maar in Nederland toch vooral als de man die zijn hand in een pop stak en daarna heel erg goed GERTJE ER KLOPT IEMAND OP DE DEUR kon zeggen, waarna iemand anders zei dat hij moest kloppen want de bel doet het niet. Nou ja. Je had erbij geweest moeten zijn, voor de tv, in de jaren '90. Rip Danny.