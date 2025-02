OH NEE. De levensverwachting stijgt niet meer zoveel als vroeger. Wat verschrikkelijk. Nu worden we niet allemaal 83,3 in plaats van 83,1 en houden de pensioenfondsen gewoon genoeg geld over zodat ze niet in Tesla, Google en Facebook hoeven te investeren. U zit maar te vreten, te zuipen en te roken terwijl u gewoon moet doen wat Big Age verzonnen heeft, namelijk lang en ongelukkig leven. Zolang er maar nergens op de wereld mensen zijn die een sigaretje met een frietje met een borreltje belangrijker vinden dan het meten van de nachtelijke erecties van je eigen kinderen. Lekker gewerkt, pikken van de NOS.