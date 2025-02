Guy Pearce, de ex van onze meest deuggrage actreutel en zelf ook een enorme deuger, vond het tijd om eens een boekje open te doen over zijn ervaringen met Kevin Spacey. Een makkelijk doelwit. Spacey is immers al lang gekenseld wegens beschuldigingen van wangedrag waar hij nooit voor veroordeeld is. Daarnaast is Spacey in de ogen van Hollywood een GORE LUL omdat hij na de beschuldigingen niet het sociaal wenselijke deed; jezelf terugtrekken en uiteindelijk in een huil-interview met Oprah vertellen hoe stout je bent geweest. In plaats daarvan koos Spacey voor de tegenaanval, en dat doet hij consequent. Nu ook, nadat Guy Pearce na jaren besloot op te biechten dat HIJZELF slachtoffer was van de foute Spacey. Die zou tijdens het filmen van L.A. Confidential (1997) avances richting Pearce hebben gemaakt. Daarover zegt Frank Underwood Kevin Spacey nu: GROW UP. Spacey zegt niets te verbergen te hebben, zijn lange tijd heimelijke homoseksualiteit is sinds alle beschuldigingen immers out in the open. Hij biedt zelfs aan om de situatie met Pearce LIVE OP X uit te praten. Dat gaat hoogst waarschijnlijk nooit gebeuren, maar het lef is bewonderenswaardig. Okay wij gaan de rest van de dag House of Cards terugkijken, daaag!