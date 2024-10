Hugo de Jonge kan niks kent u die uitdrukking? Google wel. Het CBS ook. Jack van Gelder kent 'm uiteraard, cabaretier Wouter Monden ook van de partij, Harry Mens natuurlijk. De PVV stelde maar liefst 81 kamervragen over Hugo Kan Niks, en de huidige vice-premier riep het vier jaar geleden al. Ziehier: het belangrijke alsook omvangrijke Dossier Hugo Kan Niks. Op de NPO (foto boven) werd die charlatan Hugo zelfs gefaciliteerd met z'n extreembetaalbare praatjes! Maar nu zegt zelfs Klaas Knot, hoogleraar, hoofdeconoom en hoofdpresident van De Nederlandsche Bank het ook: "Hugo kan niks" (Bloomberg). De Wet Betaalbare Huur van Hugo Kanniks was de allerslechtste wet ooit. De huren werden onbetaalbaar, en er bleek niks meer te huur want alles werd koop.