Eigen foto. De afzichtelijke (en bovendien eenjarige) crisisnoodopvang voor asielzoekers (wit) in het schitterende Bijzonder Proviciaal Landschap (groen) te Schagen-Oost

Het CDA zal vandaag tijdens de vergadering het college vragen om de voordelen van de huidige locatie in Schagen-Oost mee te laten wegen in hun besluitvorming. Het verlengen van de opvang op de huidige locatie is namelijk in het belang van zowel de gemeente als de asielzoekers.

Het CDA stelt de volgende vragen:

1. Wij hebben vernomen dat GS positief staat tegenover het aangaan van een gesprek met burgemeester van Kampen, klopt dat?

Klopt! GS is altijd hartstikkene positief over gesprekken aangaan, zelfs met burgemeester van Kampen, eh... Schagen.

2. Het CDA voorziet dat verplaatsen van de locatie van de Crisis Noodopvang tot onrust gaat leiden en veel geld kost terwijl de huidige locatie in Schagen zeer goed voldoet. Alle voorzieningen zijn in de buurt en de gemeenteraad van Schagen heeft gevraagd om verlenging van de ontheffing voor noodopvang op de huidige locatie. Deelt GS met ons de mening dat verplaatsen van de locatie voor noodopvang geen doel op zich mag zijn?

Neuh. GS deelt met zichzelf de mening dat verplaatsing wel een doel op zich is. Want dat was de afspraak. Noodopvang Schagen-Oost mocht alleen in het Bijzonder Provinciale Landschap (waar niet gebouwd mag worden - richtlijn BPL - red) gebouwd worden als het NA 1 JAAR weer weggehaald zou worden.

3. Deelt GS met ons de mening dat als opvang voor Asielzoekers op een bepaalde locatie zeer goed voldoet, het verstandig is om te bekijken of de opvang op die locatie verlengd kan worden?

Irrelevant. GS deelt vooral de mening dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. De deal was 1 jaar. Van april 2024 tot april 2025. Helder?

4. Is GS bereid om zich in te zetten om constructief te bekijken of de ontheffing voor de huidige locatie in Schagen-Oost voor Crisis Noodopvang voor Asielzoekers verlengd kan worden?

Neen. GS wil dat alle partijen zich constructief aan de gemaakte afspraken houden. Hoe moeilijk is het? Bovendien: als dit soort afspraken niet nagekomen worden dan is het vertrouwen in de gemeentepolitiek, provinciale staten en het CDA in het bijzonder 100% foetsie, en is het hek van de dam en gaan burgers geen OZB en/of gemeentebelastingen meer betalen. Of erger.