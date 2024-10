Komt u aan Yvonne Coldeweijer, dan komt u aan ons. Ze was de koningin van de Nederlandse roddelwereld en we missen haar in die hoedanigheid nog elke dag. Vooral ook omdat er nog steeds nieuwe feiten over haar periode aan de top van de apenrots boven tafel komen. Vandaag vertelt ze in de Telegraaf bijvoorbeeld dat ze het al die tijd niet voor zichzelf deed, maar voor de BN'ers over wie ze berichtte. Zo beschouwd is ze eigenlijk een soort ngo en verdient ze subsidie en de Nobelprijs voor de Vrede. Hebben we daar in dit land niet een hele sector voor opgetuigd? Nou dan. Aan het werk, pennenlikkers.