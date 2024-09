Zeg, wat dacht je van een wapenstilstand nádat deze islamitische nazitheocratie op de Iraanse loonlijst gewoon verslagen is? Maar nee, """Bidens""" Amerika, Australië, Canada, Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland roepen ineens gezamelijk op tot een wapenstilstand, precies nu Israël Hezbollah écht wankelend tegen de touwen heeft. Het voorstel luidt:

"It is time to conclude a diplomatic settlement that enables civilians on both sides of the border to return to their homes in safety. Diplomacy however cannot succeed amid an escalation of this conflict. Thus we call for an immediate 21 day ceasefire across the Lebanon-Israel border to provide space for diplomacy towards the conclusion of a diplomatic settlement (...). We call on all parties, including the Governments of Israel and Lebanon, to endorse the temporary ceasefire immediately consistent with UNSCR 1701 during this period, and to give a real chance to a diplomatic settlement."

Waarom nemen de VS en EU het hiermee direct op voor Hezbollah, en willen zij er hiermee voor zorgen dat Hezbollah sowieso in het zadel blijft? En waarom beroept deze tekst zich op "de overheid van Libanon"? Die overheid en haar uitvoerende macht hebben juist al decennia lang niets te zeggen over wat Hezbollah doet.

Ja, er vielen burgerslachtoffers tijdens de ongekend zware luchtaanvallen van afgelopen dagen, volgens het "Libanese ministerie van gezondheid" tot nu toe 50 kinderen en 94 vrouwen onder de zo'n 600 doden waarvan niemand specificeert of het Hezbollah-leden zijn. Maar van humanitaire nood lijkt tot nu toe geen sprake, Zuid-Libanezen vluchten 'gewoon' massaal noordwaarts.

En dat krijg je nu eenmaal als een organisatie zich opzettelijk in, tussen en vanuit burgerinfrastructuur beweegt. Oorlog, heet dat helaas.

Update 09:10 - Ook vannacht raakte de Israëlische luchtmacht weer zo'n 75 Hezbollah-doelen - video's hier.

Update 09:11 - Israëls Channel13 bericht dat "Amerikaanse officials verwachten dat de wapenstilstand binnen een paar uur afgekondigd zal worden." Vreemd verhaal.

Naschrift 09:26 - Zou de overweging meespelen dat een nieuwe grondoorlog in Libanon alle Iraanse milities in Irak en Syrië naar Libanon zal trekken, en Amerika betrokken zal raken in die grondoorlog?

Naschrift 10:14 - Dít is hoe je met die theocratische fascisten te Iran praat. Trump over Iraanse dreigementen tegen zijn persoon: "Als je ons iets aandoet blazen we je grootste steden, je hele land van de kaart."