Op deze foto ziet u: het kwaad. Het kwaad in de vorm van John van den Bosch en Daisy Wijers, die een tienjarig pleegmeisje (!) zo gruwelijk hebben mishandeld dat het een godswonder is dat ze nog leeft. HOE ze leeft, blijkt vandaag in de eerste niet-inhoudelijke zitting van de zaak. Het meisje kan niet 'lopen, staan en zitten', noch 'praten of communiceren' en is, zo schetst de officier van justitie: "Voor de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg."

Eerder werd al bekend dat John en Daisy het meisje hadden opgesloten in een kooi, bevestigd aan stroomdraden en hadden gebruikt als 'huisslavin'. Vandaag kwam daar het volgende bij: van de trap geduwd, kooi onder stroom, ondervoeding, onthouden van eten als straf (het meisje woog nog maar 20 kilo), weigeren van het geven van water, onthouden van toiletbezoek, vastbinden aan armen en benen, toebrengen zwaar lichamelijk letsel (van botbreuken tot hersenletsel), littekens over haar hele lichaam, haar vol met luizen, mond afplakken met tape, twee andere kinderen mogelijk ook mishandeld (!), enzovoorts enzovoorts. John en Daisy proberen de schuld al richting het meisje te schuiven: ze heeft het zélf gedaan, is zélf van de trap gesprongen en ze zijn druk in de weer geweest om de sporen te wissen. John en Daisy dames en heren. Volgende zitting: 25 november.