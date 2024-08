Je kan een hoop zeggen van de Kriegmarine, maar de Thames bereikten ze niet. En de kaptein wilde welgeteld niets zeggen met de bovenstaande muziekkeuze hoor: "A spokesperson from the German Navy told the BBC the music had "no deeper message" and "the commander can choose the music freely". We hebben het maar te geloven, maar voor je het weet schieten ze een Britse drone uit de lucht. Docuutje over Korvette BRAUNSCHWEIG na de breek.