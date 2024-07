We hebben een tekort aan loodgieters, en dat wordt nog erger. Mavis Themen wacht al vier jaar tot het vuile water van haar bovenburen niet meer door haar huisje stroomt, ze slaapt buiten op haar scootmobiel. Het lukt de woningbouwcorporatie niet om tien meter verticale standleiding te vervangen. Noodzakelijke techniek wordt pas zichtbaar als het faalt. De poep raakt nu de ventilator.

Dankzij vergrijzing komen er drie miljoen extra vacatures voor 2028. Dertien jaar Rutte heeft ons niet op deze pensioengolf voorbereid. Dit is niet oplosbaar met nog meer arbeidsmigratie, mensen meer/langer te laten werken of mensen om te scholen. Publieke taken komen onder druk te staan. Hier moeten we met elkaar harde keuzes maken wat we niet meer gaan doen.

Anders hebben we straks hele kantoorgebouwen vol met mensen die discussies met elkaar aangaan, in plaats van handjes die problemen oplossen. Mavis mag van haar huisbaas Havensteder in een hotel slapen, die ze zelf mag betalen, omdat ze de sociale huur niet meer hoeft over te maken. Deze kantoorlui snappen niet dat een hotel tien keer zo duur is, en zijn niet in staat 1 vakman te vervangen.

Terwijl we dromen over een energietransitie, woningbouw en een capabele krijgsmacht, hebben we niet genoeg mensen voor reparaties, onderhoud, onderwijs en gezondheidszorg. Er zit een behoorlijke afstand tussen de wensen die de politiek heeft richting technisch en medisch personeel, en het aantal techneuten en medici dat ze opleiden. De numerus fixus voor geneeskunde is misdadig.