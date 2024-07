Ja we hebben weer het een en ander voor u, van het daadwerkelijk goede tot het ronduit gênante. In de aanbieding: Blur live, en Blur is altijd goed, live al helemaal. De legendarische rapper Rakim die weliswaar nooit meer zo zal klinken als in de jaren tachtig maar opmerkelijk hedendaags klinkt. Bandjesjongens Art Brut met een nieuw gedicht/liedje dat zoals al hun gedicht/liedjes weer spri-spra-sprankelt. Empire of the Sun, u weet wel, die een beetje als MGMT klonken, hebben een nieuwe plaat en klinken een beetje als MGMT. Cults, zo'n indiebandje met twee of drie leuke liedjes, is ook weer de studio uit en de festivalweides op. Ene Brooke Candy heeft een nieuwe CD, we delen graag het liedje waarop ze eerst verzoekt de yoga op een andere plek dan gebruikelijk te doen, en daarna iets in haar hoofd te stoppen (wat is ons niet helemaal duidelijk; oordeel zelf). Wij stellen voor: een remix met mevrouw Hawk Tuah. U krijgt ook van ons: iets van de nieuwe plaat van Mustard, een rapbeatsmaakmeneer die de rapbeats maakte van hét rapnummer van 2024, dat al miljoenmiljard keer gestreamd is, de nu al legendarische Drake diss van Kendrick Lamar. Afijn we zetten hem er ook een beetje tussen als ode aan onze Mosterd, die normaal deze rubriek maakt maar ergens op een strand hordes schaarsgeklede Portugezen of Spanjolen of Bulgaren of Finnen of waar hij ook was leert hoe ze een of andere obscure cocktail maken.