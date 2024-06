BELANGWEKKEND NIEUWS op deze zondag: Matthijs van Nieuwkerk is GESPOT. De uit de spotlights verdwenen redacteurenbeul van DWDD werd in Den Haag gesnapt door een fotograaf van Privé terwijl hij langs de weg zijn blaas leegde. Een schokkend beeld. De Porsche is het enige aan het voorkomen van de gevallen presentator dat nog enigszins doet denken aan een glansrijke carrière in de Champions League van de dagelijkse talkshows, en zelfs die Porsche is zo te zien niet meer smetvrij. Mogelijk was Van Nieuwkerk tijdens het plasmoment onderweg van of naar Frankrijk, waar hij sinds het wederom oplaaien van de DWDD-rel onderduikt. Of de vrouw achter het stuur opnieuw een nieuwe partner betreft, is onzeker. Wel sluiten wij uit dat het Özcan Akyol is.