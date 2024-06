Daarrrr is het onlangs al besproken 'nieuwe' album van Johnny Cash: de grootse countrybaas aller tijden nam in 1993 wat demonummers op, in de tijd dat-ie eigenlijk niet meer relevant was. Vanaf 1994 kwamen echter de fenomenale American Recordings uit en explodeerde Cash' sterrenstatus weer, waarmee-ie zijn herfstige carrière nieuw leven inblies én zijn plaats op de troon als ongelooflijke koning definitief claimde. De demo's bleven door het succes van de American Recordings op de plank liggen - TOT NU. De boel is gestript door z'n zoon John Carter Cash en met behulp van onder anderen Dan Auerbach van The Black Keys (bijvoorbeeld op dat nummer Spotlight) en Marty Stuart afgestoft. Nog meer nieuwe muziek, van een koning die nog (net) niet dood is: Neil Young. In 1969 nam hij (78) met de iconische Crazy Horse-line-up (Danny Whitten, Ralph Molina, Billy Talbom, Jack Nitzche) een boel nummers op die nu voor het eerst worden uitgegeven. Wat een muziek, wat een tijden. Contemporaine crack na de klik.