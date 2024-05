Nou, wij stellen ons eindoordeel uit tot de MIVD weer kenbaar maakt wie de laars past. "De explosieven werden gevonden in Bellheim, in de deelstaat Rijnland-Palts, tussen Mainz en Stuttgart. Onder die plaats loopt een pijpleiding waar kerosine doorheen stroomt. Die leiding is onderdeel van een netwerk van pijpleidingen van de NAVO, waarmee luchtmachtbases van brandstof worden voorzien. Ook de leidingen in Nederland, waar onder meer Schiphol op is aangesloten, zijn onderdeel van dit NAVO-netwerk."

Okay als ze dit nog één keer flikken gaan we er echt iets van zeggen, we weten alleen niet tegen wie. De explosieven werden afgelopen november gevonden door bouwvakkers "op enkele honderden grammen aan explosieven met ontstekers en twee handgranaten. De spullen lagen een halve meter onder de grond begraven, op een paar honderd meter afstand van de pijpleiding, netjes verpakt in plastic folie."

Zulks gebeurde eerder ook, maar dan betrof het explosieven verstopt door de Rote Armee Fraktion (RAF).

"Maar de vondst in Bellheim van eind vorig jaar kan volgens de veiligheidsdiensten onmogelijk uit de jaren komen dat de RAF actief was. Geschat wordt dat de opgeslagen explosieven in Bellheim daar pas twaalf tot achttien maanden geleden zijn geplaatst."

Het Duitse OM zegt dat een onderzoek nog niet naar verdachten heeft geleid, maar een officier van de Duitse geheime dienst zegt tegen Süddeutsche Zeitung: "We moeten ervan uitgaan dat Moskou de komende weken en maanden het volledige scala aan hybride oorlogsvoering tegen ons zal gebruiken, inclusief sabotagedaden."

We moeten helemaal niks, maar we moeten het inderdaad ook niet uitsluiten. Maar een plofkraak-kit op een "een paar honderd meter afstand", kan er ook veel minder mee te maken hebben dan het nu lijkt.