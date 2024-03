Dit is zo fantastisch. In de gemeente Utrecht zijn ze al jarenlang benzine- en dieselrijders aan het pesten en dat bevalt zo goed dat brave elektrische rijders er nu ook aan moeten geloven. Was een ideetje van Stedin, wordt waarschijnlijk voor het eerst werkelijkheid in de enige stad van Nederland die nog zijn best doet om in het spoor van Amsterdam te blijven qua GEKTE. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks, bekend van geen ME inzetten bij rellen in Kanaleneiland) heeft er ZIN IN. "Van Hooijdonk overweegt inmiddels om de stroom niet terug te schroeven maar om de laadpalen helemaal uit te schakelen, tussen bijvoorbeeld vier uur en negen uur." Sta je dan. Met je goeie gedrag. En je elektrische auto. Naast een laadpaal. Die uit is. Mooi man. Het merk Utrecht.