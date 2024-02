'Onze' 'Minister' van Defensie vertelde vandaag aan Reuters dat Nederland deel gaat nemen aan een coalitie die "geavanceerde drones" aan Oekraïne gaat leveren. """Mogelijk""" komt dit Nederland op extra kosten te staan, bovenop de Nederlandse schenking van een extra 2 MILJARD euro in 2024, bovenop de Nederlandse 7,5 MILJARD euro sinds het begin van de oorlog

Reuters: "The Netherlands is joining a military coalition with allies including Britain that will supply Ukraine with advanced drone technology and bolster its offensive capabilities in the war against Russia."

Ollongren zelf: "We know of course that drones are very important in this war. That's why we are joining the drone coalition that Ukraine has started together with Latvia, together with other countries, to make sure that we do just that - increase production, use the latest technology and to provide exactly what Ukraine needs. What is new is that we are now forming this coalition. So we're connecting, let's say, the things that we're doing separately into one coalition that will be able to respond to the new demands of Ukraine, as they see the battle developing on the frontline. And I think that's the strength of this coalition." Het is vooralsnog onduidelijk welke drone(technologie) het precies betreft.

Ondertussen herhaalde ze onderstaand de volkomen onjuiste claim dat Palestijnen te Rafah nergens heen kunnen. Wall Street Journal zag een Israëlisch conceptplan in voor 15 tentendorpen langs de kust, met 25.000 tenten per dorp. Het plan is ook met Egypte gedeeld, en ligt ter goedkeuring.

De enige reden dat die Palestijnen nergens heen zouden kunnen, is als Hamas ze niet laat vertrekken.