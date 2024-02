De toch al omstreden burgemeester van Terschelling die tijdens een raadsvergadering een telefoontje aannam en vervolgens meldde "Ik word de nieuwe burgemeester van Castricum" wordt toch niet de nieuwe burgemeester van Castricum. Terwijl Caroline van de Pol (VVD) er toch zoveel zin in had: "Mijn huis is een bloemenzee en de brievenbus zit vol met felicitaties van Terschellingers en anderen. Tijdens het boodschappen doen kwam ik bijna de winkel niet door, zoveel mensen wilden me feliciteren. We zijn al aan het kijken naar huizen in Castricum", zei ze laatst nog (kort voordat de Commissaris van de Koning besloot dat ze per direct het eiland mocht verlaten). Maar nu heeft ze Hugo de Jonge gevraagd haar niet te benoemen want ziek, meldt de gemeente in een perscommuniqué. Interesting, vorige keer was ze ook al """ziek""" en dat liep toen niet goed af. Of ze is gebeld, dat kan ook.