Ja dit is dus precies wat je zou krijgen als je Chat-GPT vraagt een script te schrijven over de modale loopbaan van een VVD-burgemeester. Bovenstaand ziet u namelijk Caroline van de Pol (wiki) die vanaf 28 oktober 2020 burgemeester van Terschelling is, sinds september 2022 in vertrouwensbreuk met haar raad ligt, tegen wie in januari 2023 een motie van wantrouwen aan werd genomen en ontslag werd aanbevolen, en sinds maart 2023 in een mediation- en coaching-traject zit. Dit vat haar bewind wel zo'n beetje samen: "Zo ging de burgemeester ooit eerder weg bij een vergadering, met als reden dat ze naar het vasteland moest met de eerste boot de volgende ochtend. Ze bleek later in een café op het eiland te zitten." Kortom, een totale volkskampioen.

Nou, die Caroline nam gisteren tijdens (!) de raadsvergadering na de luidste ringtone ooit door de mensheid waargenomen dus even een telefoontje aan hoor. "Dames en heren, ik heb even een schorsing van vijftien minuten nodig, excuses. Ik moet even bellen. (...) Het telefoontje hield in dat ik op de voordracht sta om burgemeester van Castricum te worden. Ik zit er helemaal van te shaken." En daarna gaat ze gewoon weg.

Ze zou wel tot maart 2024 burgemeester van Terschelling blijven, maar daar denkt de raad iets anders over. "Om 02.00 uur 's nachts, vier uur na haar aankondiging, dienden raadsleden een motie in om Van de Pol weg te sturen. De motie werd unaniem aangenomen. De raad vraagt de Friese commissaris van de koning Brok snel een waarnemer aan te stellen om Van de Pol te vervangen."

Nou, Castricum, van harte met de nieuwe! Dat kan en zal alleen maar goed gaan.