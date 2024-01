Mensen met een migratieachtergrond voelen zich niet gehoord, wist u dat? WEET U WIE NOG MEER? Jongeren in de jeugdzorg voelen zich niet gehoord. Ouders voelen zich niet gehoord. Naasten verstandelijk gehandicapten voelen zich niet gehoord. Mbo-studenten voelen zich niet gehoord. Jongeren voelen zich niet gehoord. Proteststemmers voelen zich niet gehoord. Long-covid patiënten voelen zich niet gehoord. Caribische toeslagenouders voelen zich niet gehoord. Utrechters voelen zich niet gehoord. Horecaondernemers voelen zich niet gehoord. De Palestijnen voelen zich niet gehoord. Boeren voelen zich niet gehoord. Inwoners van Glimmen voelen zich niet gehoord. Verzorgenden voelen zich niet gehoord. Omwonenden van een azc voelen zich niet gehoord. Ondernemers en bewoners van Ter Apel voelen zich niet gehoord. Bewoners Simonshaven voelen zich niet gehoord. Omwonenden bouwplan aan Meerendreef voelen zich niet gehoord. Omwonenden in wijk Fouad L. voelen zich niet gehoord. Mannen voelen zich niet gehoord. Omwonenden hoogspanningsstation Veenoord voelen zich niet gehoord. Vrouwen met onverklaarde klachten voelen zich niet gehoord.

Even denken hoor

Surinaamse Nederlanders voelen zich niet gehoord. Rotterdammers voelen zich niet gehoord. Bewoners sloopwoningen voelen zich niet gehoord. Omwonenden Het Nieuwe Zandpad voelen zich niet gehoord. Burgers voelen zich niet gehoord. Militairen voelen zich niet gehoord. Omwonenden McDonalds voelen zich niet gehoord. Haarlemmers voelen zich niet gehoord. Patiënten voelen zich niet gehoord. Borstkankerpatiënten voelen zich niet gehoord.

Goh hebben we er nog 20

Ja hoor

Huurders in Uden voelen zich niet gehoord. Bewoners Hoofdweg Eelde voelen zich niet gehoord. Inwoners Sint Pancras voelen zich niet gehoord. Bewoners rond Prins Bernhardpaviljoen voelen zich niet gehoord. Bewoners van Stevinstraat voelen zich niet gehoord. Woedende Scheveningers voelen zich niet gehoord. Werknemers Air Liquide voelen zich niet gehoord. Veehouders voelen zich niet gehoord. Bewoners Nibbixwoud voelen zich niet gehoord. Medewerkers Belastingdienst voelen zich niet gehoord. Omwonenden van Brede School voelen zich niet gehoord. Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs voelen zich niet gehoord. Bewoners Waddinxveen voelen zich niet gehoord. Mensen in Kazachstan voelen zich niet gehoord. Dorpen langs Lijn 51 voelen zich niet gehoord. Legale Kansspelaanbieders voelen zich niet gehoord. Harderwijkers voelen zich niet gehoord. Bewoners in Overberg voelen zich niet gehoord. Bewoners Johan Frisoflat voelen zich niet gehoord. Ede-Zuid voelt zich niet gehoord. Bewoners Platanen voelen zich niet gehoord.

Dus dat was het da...

Oranjevereniging Katwijk aan Zee voelt zich niet gehoord. Klankbordgroep Paleis Soestdijk voelt zich niet gehoord. Organisten Dorpskerk Rheden voelen zich niet gehoord. 63 procent van de medewerkers voelt zich niet gehoord. Overgrote meerderheid Den Haag voelt zich niet gehoord. Groep TU'ers voelt zich niet gehoord. Helft Brabanders voelt zich niet gehoord. Enz. enz. enz.

Hier in de panelen nog mensen die zich niet gehoord voelen? Schrijven we er een topic over