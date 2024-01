Kijk die mensen eens plezier hebben. Wat u niet weet, is dat u een beroemd draaiorgel aan het werk ziet. Draaiorgel Veronica. En ene Loran van Baardewijk ergert zich groen en geel aan dat stukje Hollandsche VOLKSCULTUUR, omdat hij om HALF 11 gewekt wordt 'door die draaideuntjes'. En dus heeft Loran z'n studentenvriendjes opgefokt om denigrerende tekstjes als 'een om aandacht schreeuwende bedelaar' en 'zielige eenmansoptocht van wansmaak' op internet te gooien. Loran van Baardewijk zal wel een of ander stripfiguur uit de Donald Duck zijn, of misschien stinken we wel in een studentengrap, maar deze maat woont dus in het centrum om 's nachts de straten af te schuimen en in bloembakken te pissen en dan moet iedereen er maar effe rekening mee houden dat LORAN VAN BAARDEWIJK om HALF 11 nog ligt te slapen. Nou moe.