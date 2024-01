Ziek van de schaatskoorts! De eerste Helden van Holland hebben reeds op de Ryptsjerksterpolder gestaan. Zogenaamd heel idyllisch voor die molen van Ypey, in werkelijkheid gloeiend van de dieseldampen tussen de N361 en de N355. Maar ze zijn er weer. De durfals, de winnaars, de werklozen, de spijbelaars, de voortrekkers, de trendsetters, de ijsgekken. De eerste drie zijn Jochum, Herman en Leo. Sloot koffie erin, dumkes op zak, 'iets' van Sonnema in de fles, plak sûkerbôle in de bek en dan OP DE HOGE NOREN. "Volgens Jochum ligt er zo'n 2,5 centimeter ijs en is het ijs prachtig." Jochum, bedankt voor alles wat je voor Nederland doet, jij bent de Edmund Hillary van de Ryptsjerksterpolder. 2,5 cm lijkt ons trouwens ruim genoeg om de Bonkevaart maar eens te gaan vegen. Bel de rayonhoofden!

UPDATE - Eerste marathon in Winterswijk