"Suella Braverman just got dumped by the New Elite because she challenged mass immigration, our broken model of multiculturalism, called out ideological bias in the institutions & consistently took on the consensus."

Matt Goodwin ivm zijn nieuwe substack post. Kom ik zo op terug.

Hier was ik al heel bang voor. Ze nam al maanden geen blad voor de mond. Zei de dingen die gezegd MOEST worden. Als dat maar goed gaat dacht ik. Met goede redenen, oa vanwege tendensen die ik zelf zag en ook opgemerkt door mensen als Goodwin & Douglas Murray.

Murray in september:

"Salvini (Italië) has faced repeated attempts to prosecute him for this ‘crime"

"Stojberg (Denemarken) was sentenced to 60 days in prison and ended up wearing an ankle bracelet in order not to actually spend any time in jail"

Ff naar Polen. Verkiezingen, PiS ging flink onderuit. Er waren terechte issues, maar onder de streep deed Plen het uitstekend qua verzet tegen een te pusherige Brussel & internationale "progressieve" politiek in het algemeen. Maar te machtsdronken geworden, en teveel laten meeslepen door hun religieus conservatieve overtuigingen. Een hele nieuwe generatie stemvee verloren. Hoopte dat de klepel niet te ver zou doorslaan naar de andere kant. Valse hoop..

Enter nieuwe poppetjes, met Tusk in de leiding. En ze komen nu al met hatespeech wetten eraan, het zorgelijke soort:

Poland’s new parliamentary majority mulls outlawing criticism of LGBT community brusselssignal.eu/2023/11/polands-new...

Ouch... maar dan word het echt zorgelijk:

Polish MEPs stripped of immunity to face charges for retweeting criticism of illegal migration

Murray's Spectator stuk schiet me weer te binnen. En zaken die ik de afgelopen jaren heb gezien. Ik denk aan Truss, Johnson, Raab, Patel. Maar ook NL voorbeelden, een LePen (geen fan) die ze gek wilden laten verklaren, een Duitse regerings medwerker ( ben ff verdere details kwijt. Minister? Staatssecretaris, anders?) die ze wilde aanklagen vanweg uitspraken milder dan die van Braverman), e.a...

Vandaag, nav Braverman's ontslag & de reshuffle, deze neuwe Matt Goodwin (en check zijn boek!)

Maak ervan wat je wilt. Ik moest iig veel denken aan de katedraal (Curtis Yarvin aka Mencius Moldbug referentie)