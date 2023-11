Ik zit nog met een paar onbeantwoorde vragen. Wat lekte hij precies naar wie en met welk doel? Was het om zichzelf te verrijken, was het omwille van loyaliteit jegens Marokko of Marokkanen, of was het uit frustratie over een (in zijn ogen) te slappe aanpak van radicalen met een Marokkaanse achtergrond en zocht hij daarom hulp bij Marokkaanse diensten?

Her ziet er natuurlijk niet goed uit en het stelt het diversiteitsbeleid van de politie opnieuw ter discussie. Maar soms wordt er ook bewust gelekt, zoals die keer dat Nederland de beruchte doctor Khan uit ons land liet ontsnappen met de kennis over de radioactieve isotopen scheidingstechnologie van Urenco op zak. Ze hadden hem kunnen tegenhouden, maar lieten hem naar verluid op verzoek van de Amerikaanse inlichtingendiensten naar het buitenland 'lekken' zodat die laatsten zijn opdrachtgevers konden ontmaskeren. Ze verloren Khan echter uit het oog, en met zijn kennis legde hij later de basis onder de Noordkoreaanse, Pakistaanse en Iraanse atoomprogramma's. Bepaald geen klein bier: vroeg of laat zal er ergens een nucleair wapen worden ingezet en de kans is groot dat dat een 'Khan-bom' zal zijn.

En zoals dat dan gaat moet er iemand hangen. Dat was in dit geval Frits Veerman, de klokkenluider die de spionageactiviteiten van Khan rapporteerde aan Urenco, en vervolgens een spreekverbod opgelegd kreeg en op nonactief werd gesteld.

nl.m.wikipedia.org/wiki/Frits_Veerman...

Met gevallen zoals nu Abderrahim moet je je dus altijd afvragen: dader of zondebok?