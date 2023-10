Vroeger zat er een frituur in het centrum van Den Bosch (De Boomerang) die ipv een longitudinale snede meerdere dwarssneden in zijn frikandellen beukte. Dit zodat tijdens het frituren de frikandel krom trekt door die dwarssnedes en daardoor makkelijker per partje los te maken is. Je liep zo minder te hannessen met je met saus en uien overgoten frikandel. Tevens ook een meer krokante frikandel, wat ook weer een pluspunt is. Dat was vooruitgang en een meer culinaire beleving van 's-Neerlandsch glorie ipv deze verkrachting van een mooi stukje seperatorvlees. Viva la Fritura! Defund TikTok of zoiets...